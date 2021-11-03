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Бывший форвард ЦСКА оценил возможность покупки акций «Спартака» шейхами-владельцами «Манчестер Сити»

12:16
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил вероятность покупки акций «Спартака» арабской компанией City Football Group, владеющей английским «Манчестер Сити».

«В нашей жизни возможно все. Если «Спартаком» действительно интересуются шейхи — то это очень хорошо. В наш футбол приходят деньги, если придут, значит, появятся другие инвестиции, значит, наш футбол кому-то интересен. Но если фейк, то фейк, поэтому здесь ничего не придумаешь. Хотя писали ведь раньше, что «Ред Булл» хочет купить команду, но пока на сегодняшний момент никто с большими деньгами и с покупками не приходил.

Тут, понимаете, человек приходит с деньгами, тем более он покупает часть. Как он будет влиять, как будет вообще? Если бы он покупал 50+1 процентов акций, то он перестроил бы здесь все, поставил бы своих людей, которые начали развивать клуб. А так, 20 процентов — возможно, это просто инвестиции. Хотя может кто-то из топовых футболистов появится точечно, но это будет не масса игроков, один-два максимум. Ну, придут определенные деньги, может, это какой-то пробный шаг, чтобы посмотреть работает это здесь или не работает», — приводит «Газета.ru» слова Масалитина.

2 ноября стало известно, что трое английских представителей City Football Group посетили матч «Спартак» — «Ростов» (1:1), а также осмотрели базу и офис красно-белых. Сообщалось, что арабская компания заинтересована в покупке около 20 процентов акций московского клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/03/n_16795921.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора

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