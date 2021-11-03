Бывший форвард ЦСКА оценил возможность покупки акций «Спартака» шейхами-владельцами «Манчестер Сити»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил вероятность покупки акций «Спартака» арабской компанией City Football Group, владеющей английским «Манчестер Сити».

«В нашей жизни возможно все. Если «Спартаком» действительно интересуются шейхи — то это очень хорошо. В наш футбол приходят деньги, если придут, значит, появятся другие инвестиции, значит, наш футбол кому-то интересен. Но если фейк, то фейк, поэтому здесь ничего не придумаешь. Хотя писали ведь раньше, что «Ред Булл» хочет купить команду, но пока на сегодняшний момент никто с большими деньгами и с покупками не приходил.



Тут, понимаете, человек приходит с деньгами, тем более он покупает часть. Как он будет влиять, как будет вообще? Если бы он покупал 50+1 процентов акций, то он перестроил бы здесь все, поставил бы своих людей, которые начали развивать клуб. А так, 20 процентов — возможно, это просто инвестиции. Хотя может кто-то из топовых футболистов появится точечно, но это будет не масса игроков, один-два максимум. Ну, придут определенные деньги, может, это какой-то пробный шаг, чтобы посмотреть работает это здесь или не работает», — приводит «Газета.ru» слова Масалитина.

2 ноября стало известно, что трое английских представителей City Football Group посетили матч «Спартак» — «Ростов» (1:1), а также осмотрели базу и офис красно-белых. Сообщалось, что арабская компания заинтересована в покупке около 20 процентов акций московского клуба.