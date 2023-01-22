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Борис Игнатьев считает, что сегодня сложно вернуть престиж профессии тренера

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, возможно ли вернуть профессии футбольного тренера былой престиж.

«Сегодня очень сложно это сделать, пока не придет новая генерация людей, понимающих все это. Ведь приходят люди с деньгами, они дают деньги. И многие делают то, что мы видим сегодня в «Химках». В советское время нельзя даже было подумать, что такое может произойти. На основании чего вы увольняете человека? В советском футболе был такой случай, когда Михаила Иосифовича Якушина уволили из «Локомотива». Он пошел в суд, и суд его восстановил. Это сейчас можешь отправляться на все четыре стороны.

В каждом поколении есть свои Пушкины и Лермонтовы, они, может быть, сегодня не такого масштаба, как те тренеры. Я и про себя могу сказать, что я против них ребенок. Такие люди, как, например, Аркадьев, Семичастный, Якушин, Качалин, Симонян, Лобановский. Потом шло следующее поколение: Малофеев, Садырин, Семин. Это уже другие, но они, как и сегодняшний поэт, слабее, чем Пушкин. Тут даже оспаривать нет смысла. Но современные тренеры — ищущие, пытливые. Сейчас тренеры и находятся в других условиях, когда человек, который дает деньги — бог, а раньше тренер был бог и царь", — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

82-летний Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР. Он работал в «Торпедо», «Динамо», «Сатурне», «Локомотиве» и других клубах. Под его руководством сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/byvshii-glavnyi-trener-sbornoi-rossii-ignatev-segodnya-ochen-slozhno-vernut-prestizh-professii-trenera-221867/

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Основные источники исследования

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1.88

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22%

1.67

Х2

20%

1.98
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Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

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Ливерпуль 0
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Матч завершен

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ИТБ1 (1.5)

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Футбол
Борис Игнатьев
2
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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