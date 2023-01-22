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Сегодня, 17:42

«Бешикташ» близок к отказу от трансфера полузащитника «Локомотива» Баринова

Алина Савинова
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«Бешикташ» близок к тому, чтобы отказаться от трансфера полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вероятность перехода 26-летнего россиянина в турецкий клуб довольно низка. На данный момент «Бешикташ» ведет переговоры с другим футболистом на позицию полузащитника, и, скорее всего, подпишет с ним контракт.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за Баринова не больше четырех миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/beshiktash-blizok-k-otkazu-ot-transfera-barinova/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Дмитрий Баринов
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