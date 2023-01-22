Антон Миранчук сравнил свой гол «Родине» с голом Алексея Миранчук в ворота «Фиорентины»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги товарищеской игры с «Родиной» (2:1) на зимних сборах в ОАЭ.

— Гол получился повторением мяча, который вчера забил твой брат в ворота «Фиорентины». Специально так хотел или просто совпадение?

— На самом деле так просто получилось. Это игровая ситуация, в которой многие бьют в дальний. Ну, что сказать... Рад забить свой первый гол в 2023 году. И за брата очень рад. Тем более, что они тоже выиграли, 1:0. Только вперед.

— Ты с братом успел пообщаться после вчерашнего матча?

— Немножко, да. Обсудили некоторые игровые моменты в его матче, что-то подсказал ему.

— А он нам напутствие не давал какое-то? На сборы, на матч сегодняшний?

— Мы обычно друг от друга отталкиваемся, поэтому он мне пожелал удачи, хорошей игры, самое главное — всем без травм. Такие, общие моменты.