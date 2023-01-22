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Антон Миранчук сравнил свой гол «Родине» с голом Алексея Миранчук в ворота «Фиорентины»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги товарищеской игры с «Родиной» (2:1) на зимних сборах в ОАЭ.

— Гол получился повторением мяча, который вчера забил твой брат в ворота «Фиорентины». Специально так хотел или просто совпадение?

— На самом деле так просто получилось. Это игровая ситуация, в которой многие бьют в дальний. Ну, что сказать... Рад забить свой первый гол в 2023 году. И за брата очень рад. Тем более, что они тоже выиграли, 1:0. Только вперед.

— Ты с братом успел пообщаться после вчерашнего матча?

— Немножко, да. Обсудили некоторые игровые моменты в его матче, что-то подсказал ему.

— А он нам напутствие не давал какое-то? На сборы, на матч сегодняшний?

— Мы обычно друг от друга отталкиваемся, поэтому он мне пожелал удачи, хорошей игры, самое главное — всем без травм. Такие, общие моменты.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/anton-after-rodina/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Антон Миранчук
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