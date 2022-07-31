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Игнатьев: «Не все зависит от Промеса. Это боевая единица в «Спартаке»

Игнатьев заявил, что в «Спартаке» не все зависит от Промеса
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

«Не все зависит от Промеса. Это боевая единица в командной работе. Он стал гораздо лучше и с точки зрения индивидуального проявления, и с точки зрения командной игры. Он органично вписывается, как тактическая единица. И в то же время у него хорошее физическое состояние, что позволяет ему проявлять свои индивидуальные качества. Что приносит команде определенный успех», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

30-летний полузащитник в матче с «Оренбургом» оформил дубль.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Урала». Матч состоится 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-o-rezultativnosti-promesa-boevaya-edinitsa-v-komandnoy-rabote-1324209/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Краснодар

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