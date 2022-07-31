Игнатьев: «Не все зависит от Промеса. Это боевая единица в «Спартаке»

Игнатьев заявил, что в «Спартаке» не все зависит от Промеса

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

«Не все зависит от Промеса. Это боевая единица в командной работе. Он стал гораздо лучше и с точки зрения индивидуального проявления, и с точки зрения командной игры. Он органично вписывается, как тактическая единица. И в то же время у него хорошее физическое состояние, что позволяет ему проявлять свои индивидуальные качества. Что приносит команде определенный успех», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

30-летний полузащитник в матче с «Оренбургом» оформил дубль.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Урала». Матч состоится 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15.00 (мск).