Хлусевич: «Чемпионство? Будем бороться. Почему нет?»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что надеется в скором времени открыть голевой счет за красно-белых.

— Когда забьешь первый гол за «Спартак»?

— Хороший вопрос. Я сам жду. Наверное, от большого желания немного не получается. Но думаю, что в ближайших матчах, если будут моменты, постараюсь забить.

— Сегодня был момент, когда показалось, что вы начали судье что-то кричать.

— Там вратарь коснулся и коснулся хорошо. Я посмотрел повтор, странно, что судья не увидел.

— Высокие позиции это какие?

— Это призовые места.

— А чемпионство по силам?

— Будем бороться. Почему нет?

— Вы с Сычевым пообщались?

— Да, перед игрой немного поговорили.

— От него ожидали большего после предыдущего матча.

— Ну я не могу комментировать, я не смотрел полного матча «Оренбурга» , не получалось по времени, смотрели обзор. Ничего не могу сказать.

— Мы пытались с ним пообщаться, он не очень разговорчивый.

— Наверное, стесняется вас. Думаю, что он стеснялся просто.