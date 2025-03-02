Бонгонда заявил, что «Спартаку» важно сохранить победный менталитет

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о том, что нужно «Спартаку» для победы в РПЛ в этом сезоне.

«Побеждать. Можно играть хорошо или не очень, но только победы дадут уверенность в себе и веру в итоговый успех. Если честно, я расстроился, что мы ушли на паузу в декабре. Ведь у нас была такая впечатляющая победная серия, буквально все получалось. Очень важно поймать ту же волну с первых весенних игр, сохранить тот победный менталитет», — цитирует футболиста пресс-служба московской команды.

В этом сезоне на счету 29-летнего Бонгонды 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками.

2 марта красно-белые сыграют против «Оренбурга» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.