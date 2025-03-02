Хомуха: «ЦСКА в матче с «Зенитом» доказал, что готов бороться за медали»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал игру армейцев с петербургской командой в матче 19-го тура РПЛ (0:0).

«ЦСКА выглядел достойно в матче с «Зенитом». Думаю, что армейцы в матче с петербуржцами доказали, что готовы бороться за медали. Именно такая задача и стоит перед подопечными Марко Николича. Уверен, что красно-синие приложат максимум усилий, чтобы попасть в тройку призеров РПЛ по итогам сезона», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

После 19 туров ЦСКА с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 40 очками — на второй строчке.