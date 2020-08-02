Бомба лета! «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным

Нападающий Александр Кокорин стал игроком «Спартака». Московский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним форвардом по схеме «3+1». Нападающий присоединился к москвичам на правах свободного агента.

В прошлом сезоне нападающий «Зенита» выступал на правах аренды за «Сочи» (10 матчей, 7 мячей, 3 результативные передачи).

Кокорин играл за московское «Динамо» с 2008 по 2015 год, с паузой на переход и возвращение в Москву из «Анжи». В 2016 году он стал футболистом «Зенита», за который провел 92 матча во всех турнирах и забил 34 мяча.

В октябре 2018 года Кокорин попал в скандальную историю с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. 19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. 1 марта 2020 года Кокорин провел первый матч в РПЛ после освобождения.