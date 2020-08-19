Больше всего Смолов забил «Уралу»
Федор Смолов спас для «Локомотива» ничью в гостевом матче третьего тура чемпионата России против «Урала» (1:1), забив девятый гол в карьере в ворота «шмелей». Уральцы стали самым удобным для форварда соперником в премьер-лиге, «Крыльям Советов» он забил восемь мячей, еще шести соперникам — по пять.
Самые удобные соперники для Федора Смолова
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Урал
|
10
|
9
|
Крылья Советов
|
16
|
8
|
Томь
|
5
|
5
|
Анжи
|
11
|
5
|
Динамо
|
11
|
5
|
Ахмат
|
12
|
5
|
Локомотив
|
13
|
5
|
ЦСКА
|
13
|
5
Кроме того, Смолов сравнялся с Мухсином Мухамадиевым и Артемом Дзюбой в списке главных врагов уральского клуба. Правда, форвард «Спартака» и «Локомотива» 1990-х сыграл против тогда еще «Уралмаша» на два матча меньше, чем Федор, а лидер «Зенита» — на три больше. Отдельно стоит отметить Саломона Рондона, который семь раз огорчил уральцев в всего в трех встречах.
Футболисты, забившие «Уралу» больше пяти голов
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Мухсим Мухамадиев
|
8
|
9
|
Федор Смолов
|
10
|
9
|
Артем Дзюба
|
13
|
9
|
Саломон Рондон
|
3
|
7
|
Олег Терехин
|
4
|
7
|
Сердар Азмун
|
11
|
7
|
Олег Гарин
|
7
|
6
|
Алексей Ионов
|
13
|
6