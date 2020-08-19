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Больше всего Смолов забил «Уралу»

18:45
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив».
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив».
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Федор Смолов спас для «Локомотива» ничью в гостевом матче третьего тура чемпионата России против «Урала» (1:1), забив девятый гол в карьере в ворота «шмелей». Уральцы стали самым удобным для форварда соперником в премьер-лиге, «Крыльям Советов» он забил восемь мячей, еще шести соперникам — по пять.

Самые удобные соперники для Федора Смолова

Команда

Матчи

Голы

Урал

10

9

Крылья Советов

16

8

Томь

5

5

Анжи

11

5

Динамо

11

5

Ахмат

12

5

Локомотив

13

5

ЦСКА

13

5

Кроме того, Смолов сравнялся с Мухсином Мухамадиевым и Артемом Дзюбой в списке главных врагов уральского клуба. Правда, форвард «Спартака» и «Локомотива» 1990-х сыграл против тогда еще «Уралмаша» на два матча меньше, чем Федор, а лидер «Зенита» — на три больше. Отдельно стоит отметить Саломона Рондона, который семь раз огорчил уральцев в всего в трех встречах.

Футболисты, забившие «Уралу» больше пяти голов

Игрок

Матчи

Голы

Мухсим Мухамадиев

8

9

Федор Смолов

10

9

Артем Дзюба

13

9

Саломон Рондон

3

7

Олег Терехин

4

7

Сердар Азмун

11

7

Олег Гарин

7

6

Алексей Ионов

13

6

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