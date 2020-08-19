Больше всего Смолов забил «Уралу»

Федор Смолов спас для «Локомотива» ничью в гостевом матче третьего тура чемпионата России против «Урала» (1:1), забив девятый гол в карьере в ворота «шмелей». Уральцы стали самым удобным для форварда соперником в премьер-лиге, «Крыльям Советов» он забил восемь мячей, еще шести соперникам — по пять.

Самые удобные соперники для Федора Смолова

Команда Матчи Голы Урал 10 9 Крылья Советов 16 8 Томь 5 5 Анжи 11 5 Динамо 11 5 Ахмат 12 5 Локомотив 13 5 ЦСКА 13 5

Кроме того, Смолов сравнялся с Мухсином Мухамадиевым и Артемом Дзюбой в списке главных врагов уральского клуба. Правда, форвард «Спартака» и «Локомотива» 1990-х сыграл против тогда еще «Уралмаша» на два матча меньше, чем Федор, а лидер «Зенита» — на три больше. Отдельно стоит отметить Саломона Рондона, который семь раз огорчил уральцев в всего в трех встречах.

Футболисты, забившие «Уралу» больше пяти голов