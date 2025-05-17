Болельщики «Оренбурга» скандировали «Позор, «Краснодар» в концовке матча РПЛ

«Краснодар» на выезде победил «Оренбург» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

В концовке игры болельщики оренбуржцев скандировали «Позор, «Краснодар» из-за того, что футболисты южной команды тянули время.

«Краснодар» набрал 64 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева досрочно станет чемпионом, если «Зенит» в воскресенье проиграет «Ростову».

«Оренбург» лишился шансов на сохранение места в РПЛ. За один тур до окончания чемпионата команда с 19 баллами идет 15-й и отстает от зоны стыковых матчей на пять очков.