Депутат Свищев не согласились с Валуевым: «С продажей пива на стадионах не будет проблем!»

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова депутата, экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, который выступил резко против возвращения пива на стадионы.

«С уважением отношусь к Николаю Валуеву, много лет с ним дружу, но его позицию я не разделяю. Хочу узнать его позицию по театру. Почему в театре можно выпивать шампанское, вино и даже коньячок. А на спортивных мероприятиях нет? Не согласен с ним. Причина какая? Может, у него какой-то личный негативный опыт. Но у каждого должно быть свое мнение. Я, работая в комитете по спорту, ежедневно общаюсь со спортсменами, с фан-движением. Знаю проблематику вопроса изнутри. И могу заявить — с продажей пива на стадионах не будет проблем», — сказал Свищев «СЭ».

В июне Госдума РФ проведет круглый стол по вопросу возвращения пива на стадионы.