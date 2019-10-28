Болельщики «Локо», использовавшие пиротехнику на дерби, будут привлечены к ответственности

Два болельщика «Локомотива», использовавшие пиротехнику во время дерби со «Спартаком» (0:3) в воскресном матче 14-го тура чемпионата России, будут привлечены к административной ответственности, сообщил «СЭ» директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

— Тех, кто жег пиротехнику во время матча, в итоге задержали?

— Те, кто жег пиротехнику, задержаны и будут привлечены к административной ответственности. (Александр Рогулев)

Болельщиков «Спартака» 70 минут не выпускали со стадиона. Почему? //

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