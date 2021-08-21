Болельщики ЦСКА посвятили баннер рекорду Игоря Акинфеева
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в старте армейцев на матч пятого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
Для 35-летнего капитана армейцев это 490-й матч в чемпионате России. Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича (489) и вышел в единоличные лидеры. При этом ни один действующий игрок, кроме Акинфеева, не входит в топ-10 по количеству матчей в РПЛ.
На втором месте бывший партнер Акинфеева по ЦСКА Сергей Игнашевич (489 матчей), на третьем — нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак (456 игр).
Болельщики московского клуба посвятили этому знаковому событию специальный баннер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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