Акинфеев вышел на свой 490 матч и побил рекорд Игнашевича по количеству матчей в РПЛ
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
Для 35-летнего капитана армейцев это 490-й матч в чемпионате России. Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича (489) и вышел в единоличные лидеры. При этом ни один действующий игрок, кроме Акинфеева, не входит в топ-10 по количеству матчей в РПЛ.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду с 2003 года. В текущем сезоне вратарь провел 4 матча в РПЛ, пропустив 5 мячей и один раз отыграв на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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