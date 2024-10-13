Боярский: «Зенит» так просто не сломаешь. Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в РПЛ»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о турнирном положении сине-бело-голубых в РПЛ.

«То, что «Зенит» на третьем месте пока, ну, это футбол. «Краснодар» — бесспорно замечательная команда, они играют очень хорошо. Они по существу обыграли «Зенит» за счет своей энергии, да еще и день города был, мотивация была очень серьезная. «Зенит» так просто не сломаешь. Разрыв с первым местом всего одно очко. Есть все шансы, что Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в лиге. Бесспорно, я воспринимаю всерьез и «Локомотив», но «Зенит» может их победить. И сумеет это сделать», — цитирует Боярского Legalbet.

После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», который набрал 27 очков. На втором месте располагается «Локомотив» с таким же количеством баллов. У «Зенита» 26 очков и третья строчка.