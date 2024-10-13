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Сегодня, 15:13

Боярский: «Зенит» так просто не сломаешь. Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в РПЛ»

Алина Савинова
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Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о турнирном положении сине-бело-голубых в РПЛ.

«То, что «Зенит» на третьем месте пока, ну, это футбол. «Краснодар» — бесспорно замечательная команда, они играют очень хорошо. Они по существу обыграли «Зенит» за счет своей энергии, да еще и день города был, мотивация была очень серьезная. «Зенит» так просто не сломаешь. Разрыв с первым местом всего одно очко. Есть все шансы, что Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в лиге. Бесспорно, я воспринимаю всерьез и «Локомотив», но «Зенит» может их победить. И сумеет это сделать», — цитирует Боярского Legalbet.

После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», который набрал 27 очков. На втором месте располагается «Локомотив» с таким же количеством баллов. У «Зенита» 26 очков и третья строчка.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Михаил Боярский
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
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19.10 16:30
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Химки – Локомотив
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Динамо Мх – ЦСКА
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Рубин – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

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Факел

 9 1 2
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