Гончаренко назвал условия своего перехода в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопросы о своем назначении в нижегородский клуб.

Белорусский специалист подписал контракт с нижегородским клубом на два года.

— Писали, что «Пари НН» отказывался прописывать в контракте сумму неустойки в случае увольнения, и из-за этого переговоры зашли в тупик.

— Не думаю, что была какая-то тупиковая ситуация. Не в этом была главная загвоздка. Есть переговорные процессы, которые должны гарантировать не только сумму неустойки, а то, что команда будет сильнее.

— Вам нужна была гарантия усиления зимой?

— Не только гарантия качества футболистов, но и улучшение условий тренировочного процесса.

— Обговаривался бюджет на зимнее трансферное окно?

— Да. Мы определили. Озвучивать не буду, конечно. Цифры скорее может озвучивать руководство.

В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» в 12-м туре РПЛ.