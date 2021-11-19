Боец MMA Крюков снялся в проморолике к матчу «Локомотив» — «Ахмат»
12:05
«Локомотив» представил видеоанонс матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
Участие в съемках ролика принял в том числе профессиональный боец MMA и болельщик «Локомотива» Кирилл Крюков.
Железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице. «Ахмат» — десятый.
Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 20 ноября в Москве (начало — в 16.30).
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