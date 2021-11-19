«Локомотив» представил видеоанонс матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Участие в съемках ролика принял в том числе профессиональный боец MMA и болельщик «Локомотива» Кирилл Крюков.

Железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице. «Ахмат» — десятый.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 20 ноября в Москве (начало — в 16.30).