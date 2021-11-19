Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Боец MMA Крюков снялся в проморолике к матчу «Локомотив» — «Ахмат»

12:05
Теги:

«Локомотив» представил видеоанонс матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Участие в съемках ролика принял в том числе профессиональный боец MMA и болельщик «Локомотива» Кирилл Крюков.

Железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице. «Ахмат» — десятый.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 20 ноября в Москве (начало — в 16.30).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Баклажаны. Польза и вред. Как выбирать и хранить
Климкин призвал Киев изменить стратегию ради сохранения Донбасса
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры