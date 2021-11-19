Орлов: «У Зобнина зарплата более трех миллионов евро в год. А какая польза от него в сборной?»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство московского клуба уменьшить его зарплату.

«Мы никак не можем отменить лимит, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». - Все тренеры говорят: «Отмените лимит!» Он у нас с 2009 года и ничего не дает. Но руководство страны и министры говорят: «Нет, надо оставить квоту для российских футболистов». Ну вот они и оставляют. У Зобнина зарплата более трех миллионов евро в год. А какая польза от него в сборной? Я сейчас даже про «Спартак» не говорю. У Модрича, кажется, четыре миллиона, а он футболист суперкласса, играет в сборной Хорватии. Происходит диссонанс».

По словам комментатора, все организационные проблемы надо решать до выхода на футбольное поле.

«Помню, при том же Дюкове «Зенит» процветал. И сейчас продолжает — в чемпионате России время на первых ролях. И в национальной команде вон сколько футболистов у петербургского клуба. И он сам, опираясь на мнение тренеров, говорил: «Да, надо отказаться от лимита». Общественное дело, футбол — это не просто так. Но надо слушать профессионалов», — сказал он.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что Зобнин попросил «Спартак» понизить ему зарплату, поскольку считает ее слишком большой.