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Ракицкий не считает «Спартак» конкурентом «Зенита»

13:00
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах команды на успех в премьер-лиге.

24 октября. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot; - 7:1. Ярослав Ракицкий (справа). «Спартак» нам не конкурент. 7:1 — это на всю жизнь". Эффектное интервью Ракицкого

— Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул?

— Вы видели таблицу? Там все конкуренты!

— Все 15?

— Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.

— Летом вы считали «Спартак» конкурентом. Напоминали, что клуб в этом сезоне отпразднует 100-летний юбилей. Какое сейчас отношение к «Спартаку»?

— Ой, пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент.

— Вы после 7:1 это поняли? Это же самая запоминающаяся победа в вашей петербургской карьере?

— Да, обыграть «Спартак» так крупно — это достойно, на всю жизнь запомнится.

— После 3:1 над «Спартаком» год назад вы сказали: «Было видно, что они нас боятся».

— А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать.

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Гоша Чернов все материалы автора

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