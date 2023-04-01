Бизнесмен Садыгов: «Химки» останутся в РПЛ, сто процентов!»

Бизнесмен Туфан Садыгов заявил «СЭ», что «Химки» сохранят прописку в РПЛ по окончании сезона-2022/23.

«Всякое может быть, клуб может вылететь в ФНЛ или остаться в РПЛ. Это спортивный принцип, кто сильнее тот и играет. Мне кажется, что «Химки» останутся в РПЛ, сто процентов!» — сказал Садыгов «СЭ».

После 20 туров химчане занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков. Отставание от идущего на 14-м месте «Факела» составляет 4 очка.