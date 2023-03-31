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Сегодня, 21:14

В тренерский штаб «Торпедо» вошел 29-летний итальянец

Виктория Кравченко
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В тренерский штаб «Торпедо» вошел 29-летний итальянский специалист по физподготовке Денис Франческутти, сообщает официальный сайт московского клуба.

Франческутти является обладателем тренерской лицензией B UEFA. Ранее он работал в итальянских клубах «Касарса», «Удинезе», «Санвитезе 1920», «Сандона 1922», «Лекко», «Лупаренсе».

28 марта «Торпедо» возглавил итальянский тренер Жозеп Клотет. Клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 20 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.

Источник: https://torpedo.ru/news/44954/
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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