Карвальо назвал себя лучшим игроком за всю историю ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо в комментарии для «СЭ» назвал себя лучшим игроком в истории армейцев.

«Лучший игрок в истории ЦСКА? Я! Я лучший игрок (смеется)», — сказал Карвальо «СЭ».

Карвальо выступал за ЦСКА с января 2004 года по апрель 2010 года. Он забил за армейцев 26 голов и сделал 45 результативных передач в 140 матчах.

Вместе с красно-синими бразилец дважды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.