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Сегодня, 10:48

Карвальо назвал себя лучшим игроком за всю историю ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниэл Карвальо.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо в комментарии для «СЭ» назвал себя лучшим игроком в истории армейцев.

«Лучший игрок в истории ЦСКА? Я! Я лучший игрок (смеется)», — сказал Карвальо «СЭ».

Карвальо выступал за ЦСКА с января 2004 года по апрель 2010 года. Он забил за армейцев 26 голов и сделал 45 результативных передач в 140 матчах.

Вместе с красно-синими бразилец дважды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Даниэл Карвальо
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
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2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
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