Гогниев чуть не подрался с игроками «Химок» Гулиевым и Тихим

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев чуть не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел в четверт, 9 марта на базе клуба. Гулиев и Тихий занимались в тренажерном зале и на момент прихода остальной команды не закончили упражнения. Это привело Гогниева в ярость.

«Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что он не нашел в себе моральных сил проводить ее.

Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку», — отметил источник.

«Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.