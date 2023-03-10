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Гогниев чуть не подрался с игроками «Химок» Гулиевым и Тихим

Руслан Минаев
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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев чуть не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел в четверт, 9 марта на базе клуба. Гулиев и Тихий занимались в тренажерном зале и на момент прихода остальной команды не закончили упражнения. Это привело Гогниева в ярость.

«Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что он не нашел в себе моральных сил проводить ее.

Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку», — отметил источник.

«Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Championat.com
Аяз Гулиев
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Тихий
9
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Торпедо – Урал
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 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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 - : -
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