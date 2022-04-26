Антон Фетисов: «С Федуном и Заремой работать легче, чем с силовиками»

Бывший директор департамента «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов сравнил работу в клубе с работой с представителями силовых структур.

«С Борисом Грызловым я работал три года, с 2003-го по 2006-й. Но футбол в моей жизни появился за год до этого. Я сотрудничал с одним PR-агентством, и меня позвали в футбольный клуб «Динамо» в качестве пресс-атташе. В центральный совет клуба входят руководители разных силовых ведомств. Борис Грызлов, тогдашний министр МВД, был одним из них. После работы в «Динамо» пришла как раз команда из «Спартака». Инвестор, с которым мы работали, ушел, и мне было предложено продолжить работу на выборах в Госдуму 2003 года.

С кем работалось легче: с силовиками или с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой? Конечно, с Федуном и Заремой. Почему? В «Спартаке» древо принятия решений было максимально коротким. Минимум согласований. А в «Динамо», например, было такое: руководство как-то очень долго занималось сносом старой базы и никак не начинало строительство новой. Я придумал идею: болельщики проведут субботник, помогут в разборе строений и возьмут себе на память сувениры. Такая акция требовала длительный процесс согласования. Там суперконсервативный стиль управления», — приводит РБК Спорт слова Фетисова.

Также Фетисов рассказал, как попал в «Спартак».

«Меня порекомендовали знакомые из PR-агентства, у которых большой нетворкинг. Я не знаю, кто напрямую обращался к ним, но инициатива исходила от Заремы Равильевны, и, соответственно, ей порекомендовали шорт-лист кандидатов. Она проводила первичный отбор, который на финальном этапе согласовывал Леонид Арнольдович. Конкретных вопросов не вспомню. Собеседований было три-четыре. В основном интересовались, каким я вижу выстраивание коммуникационной стратегии. Наверное, в тот момент и мне, и нанимающей стороне было важно понять, насколько совпадают наши взгляды. На этапе переговоров сделал пару презентаций. Процедура отбора была достаточно профессиональная и дотошная», — добавил экс-директор департамента красно-белых по развитию и коммуникациям.

Фетисов работал в «Спартаке» с июня 2020 года по июль 2021 года.