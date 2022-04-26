Антон Фетисов: «С Федуном и Заремой работать легче, чем с силовиками»
Бывший директор департамента «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов сравнил работу в клубе с работой с представителями силовых структур.
«С Борисом Грызловым я работал три года, с 2003-го по 2006-й. Но футбол в моей жизни появился за год до этого. Я сотрудничал с одним PR-агентством, и меня позвали в футбольный клуб «Динамо» в качестве пресс-атташе. В центральный совет клуба входят руководители разных силовых ведомств. Борис Грызлов, тогдашний министр МВД, был одним из них. После работы в «Динамо» пришла как раз команда из «Спартака». Инвестор, с которым мы работали, ушел, и мне было предложено продолжить работу на выборах в Госдуму 2003 года.
С кем работалось легче: с силовиками или с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой? Конечно, с Федуном и Заремой. Почему? В «Спартаке» древо принятия решений было максимально коротким. Минимум согласований. А в «Динамо», например, было такое: руководство как-то очень долго занималось сносом старой базы и никак не начинало строительство новой. Я придумал идею: болельщики проведут субботник, помогут в разборе строений и возьмут себе на память сувениры. Такая акция требовала длительный процесс согласования. Там суперконсервативный стиль управления», — приводит РБК Спорт слова Фетисова.
Также Фетисов рассказал, как попал в «Спартак».
«Меня порекомендовали знакомые из PR-агентства, у которых большой нетворкинг. Я не знаю, кто напрямую обращался к ним, но инициатива исходила от Заремы Равильевны, и, соответственно, ей порекомендовали шорт-лист кандидатов. Она проводила первичный отбор, который на финальном этапе согласовывал Леонид Арнольдович. Конкретных вопросов не вспомню. Собеседований было три-четыре. В основном интересовались, каким я вижу выстраивание коммуникационной стратегии. Наверное, в тот момент и мне, и нанимающей стороне было важно понять, насколько совпадают наши взгляды. На этапе переговоров сделал пару презентаций. Процедура отбора была достаточно профессиональная и дотошная», — добавил экс-директор департамента красно-белых по развитию и коммуникациям.
Фетисов работал в «Спартаке» с июня 2020 года по июль 2021 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0