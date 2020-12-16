Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче против «Зенита» в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ (1:3).

— Это было в одну калитку, без шансов. Как будто команды разных лиг играли, слишком уж очевидное преимущество было у «Зенита». Это было не слишком ожидаемо, но «Зенит» полностью переиграл в центре поля. Наибольшие проблемы были в опорной зоне, и, плюс, контратаки абсолютно не получились, которые обычно являются сильным оружием «Спартака». Потому что их очень быстро закрывали высоким прессингом. Пока не будем, конечно, записывать «Зенит» в чемпионство. Там еще есть и ЦСКА. Посмотрим, как все выйдут из зимней паузы. Подготовка будет более цельная, чем летом. Плюс, все понимают, что права на ошибку не будет. У кого будут крепче нервы, тот будет лучше готов.

(Екатерина Звенигородская)