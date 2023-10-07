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Бикфалви сравнялся с Кураньи и Сулеймановым в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви отметился голом в ворота «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ и стал 12-м легионером, которому удалось забить 50 голов в чемпионатах России. Румынский форвард забил на 53-й минуте.

Для того, чтобы добиться этого результата, ему понадобилось 182 матча. В списке снайперов-иностранцев Бикфалви сравнялся с немцем Кевином Кураньи и азербайджанцем Назимом Сулеймановым. Рекорд принадлежит игрока «Спартака» Квинси Промесу, у которого 90 голов в 185 матчах.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Гражданство

Клубы

Матчи

Голы

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

185

90

Вагнер Лав

Бразилия

ЦСКА

169

85

Сердар Азмун

Иран

Рубин, Ростов, Зенит

208

85

Кристиан Нобоа

Эквадор

Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи

363

78

Данни

Португалия

Динамо, Зенит

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

ЦСКА

108

66

Веллитон

Бразилия

Спартак

104

57

Халк

Бразилия

Зенит

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

Томь, Зенит, Рубин, Крылья Советов

177

54

Кевин Кураньи

Германия

Динамо

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

Спартак Вл/Алания, Жемчужина

150

50

Эрик Бикфалви

Румыния

Томь, Урал

182

50

В списке бомбардиров «Урала» Бикфалви давно занимает первое место. Гол в ворота Ильи Лантратова стал для Эрик 47-м в форме клуба из Екатеринбурга. Второй снайпер Юрий Матвеев отличился 42 раза, третий — Игорь Ханкеев — 32. Из нынешних партнером Бикфалви чаще всего забивали Андрей Егорычев (девять раз) и Даниэл Мишкич (восемь).

Лучшие бомбардиры «Урала» в чемпионатах России

Игрок

Гражданство

Годы

Матчи

Голы

Эрик Бикфалви

Румыния

2017-н.в.

167

47

Юрий Матвеев

Россия

1992-1995

73

42

Игорь Ханкеев

Россия

1992-1996

137

32

Альберт Андреев

Россия

1992-1994

87

23

Спартак Гогниев

Россия

2013-2016

57

19

Сергей Передня

Россия

1993-1996

105

16

Херсон Асеведо

Чили

2013-2016

65

14

Олег Кокарев

Россия

1994-1996

85

14

Отман Эль-Кабир

Нидерланды

2018-2021

74

13

Владимир Ильин

Россия

2017-2020

75

13

Эдгар Манучарян

Армения

2014-2017

81

13
Эрик Бикфалви
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
0
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4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
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