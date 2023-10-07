Бикфалви сравнялся с Кураньи и Сулеймановым в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата России
Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви отметился голом в ворота «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ и стал 12-м легионером, которому удалось забить 50 голов в чемпионатах России. Румынский форвард забил на 53-й минуте.
Для того, чтобы добиться этого результата, ему понадобилось 182 матча. В списке снайперов-иностранцев Бикфалви сравнялся с немцем Кевином Кураньи и азербайджанцем Назимом Сулеймановым. Рекорд принадлежит игрока «Спартака» Квинси Промесу, у которого 90 голов в 185 матчах.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
185
|
90
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
Рубин, Ростов, Зенит
|
208
|
85
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи
|
363
|
78
|
Данни
|
Португалия
|
Динамо, Зенит
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
ЦСКА
|
108
|
66
|
Веллитон
|
Бразилия
|
Спартак
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
Зенит
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
Томь, Зенит, Рубин, Крылья Советов
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
Динамо
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
Спартак Вл/Алания, Жемчужина
|
150
|
50
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
Томь, Урал
|
182
|
50
В списке бомбардиров «Урала» Бикфалви давно занимает первое место. Гол в ворота Ильи Лантратова стал для Эрик 47-м в форме клуба из Екатеринбурга. Второй снайпер Юрий Матвеев отличился 42 раза, третий — Игорь Ханкеев — 32. Из нынешних партнером Бикфалви чаще всего забивали Андрей Егорычев (девять раз) и Даниэл Мишкич (восемь).
Лучшие бомбардиры «Урала» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
2017-н.в.
|
167
|
47
|
Юрий Матвеев
|
Россия
|
1992-1995
|
73
|
42
|
Игорь Ханкеев
|
Россия
|
1992-1996
|
137
|
32
|
Альберт Андреев
|
Россия
|
1992-1994
|
87
|
23
|
Спартак Гогниев
|
Россия
|
2013-2016
|
57
|
19
|
Сергей Передня
|
Россия
|
1993-1996
|
105
|
16
|
Херсон Асеведо
|
Чили
|
2013-2016
|
65
|
14
|
Олег Кокарев
|
Россия
|
1994-1996
|
85
|
14
|
Отман Эль-Кабир
|
Нидерланды
|
2018-2021
|
74
|
13
|
Владимир Ильин
|
Россия
|
2017-2020
|
75
|
13
|
Эдгар Манучарян
|
Армения
|
2014-2017
|
81
|
13
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1