Бикфалви сравнялся с Кураньи и Сулеймановым в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата России

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви отметился голом в ворота «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ и стал 12-м легионером, которому удалось забить 50 голов в чемпионатах России. Румынский форвард забил на 53-й минуте.

Для того, чтобы добиться этого результата, ему понадобилось 182 матча. В списке снайперов-иностранцев Бикфалви сравнялся с немцем Кевином Кураньи и азербайджанцем Назимом Сулеймановым. Рекорд принадлежит игрока «Спартака» Квинси Промесу, у которого 90 голов в 185 матчах.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Гражданство Клубы Матчи Голы Квинси Промес Нидерланды Спартак 185 90 Вагнер Лав Бразилия ЦСКА 169 85 Сердар Азмун Иран Рубин, Ростов, Зенит 208 85 Кристиан Нобоа Эквадор Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи 363 78 Данни Португалия Динамо, Зенит 270 68 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар ЦСКА 108 66 Веллитон Бразилия Спартак 104 57 Халк Бразилия Зенит 97 55 Сергей Корниленко Белоруссия Томь, Зенит, Рубин, Крылья Советов 177 54 Кевин Кураньи Германия Динамо 123 50 Назим Сулейманов Азербайджан Спартак Вл/Алания, Жемчужина 150 50 Эрик Бикфалви Румыния Томь, Урал 182 50

В списке бомбардиров «Урала» Бикфалви давно занимает первое место. Гол в ворота Ильи Лантратова стал для Эрик 47-м в форме клуба из Екатеринбурга. Второй снайпер Юрий Матвеев отличился 42 раза, третий — Игорь Ханкеев — 32. Из нынешних партнером Бикфалви чаще всего забивали Андрей Егорычев (девять раз) и Даниэл Мишкич (восемь).

Лучшие бомбардиры «Урала» в чемпионатах России