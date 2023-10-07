Нобоа рассказал, что футболисты «Сочи» переживают из-за отсутствия побед

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у команды не получается в текущем сезоне РПЛ.

«С игрой у нас проблема, первый тур мы играли хорошо, моменты у нас есть, но не получается впереди. Первый удар в наши ворота — мы пропускаем, сегодня был пенальти. Не знаю, был ли он или нет, после этого удар Кассьерры — 0:2. Каждую игру то же самое, мы стараемся, но пропускаем с одного удара. Просто неудача какая-то. Конечно, внутри коллектива все переживают, стараются. У нас есть перерыв, но даже никто не хочет уходить в отпуск, хотят только работать. Но у нас такой момент, что нужно отдыхать, нужно отпустить все», — приводит ТАСС слова Нобоа.

7 октября «Сочи» уступил «Зениту» в матче 11-го тура чемпионата России (0:2). Сочинская команда продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей. На данный момент «Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 6 очков. 22 октября команда на выезде сыграет против «Урала».