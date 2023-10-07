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Сегодня, 17:22

Семак — о победе «Зенита» над «Сочи»: «Достаточно непростой матч. Хорошо, что он удачно для нас сложился»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу команды в матче 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0). Он считает, что игра была сложная.

«Достаточно непростой матч. Хорошо, что удачно для нас он сложился. Забили один и второй мяч — такое достаточно ощутимое преимущество позволило нам более-менее спокойно довести матч до победы, хотя моменты у наших ворот сочинцы создавали. Забей они хотя бы один мяч, наверное, градус напряжения был бы выше. Что касается впечатлений от игры: в первом тайме играли поострее, на мой взгляд», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (20 очков) обогнал «Локомотив» и поднялся на третье место в РПЛ. «Сочи» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-10-07-sergey-semak-tyazhelaya-i-trudovaya-pobeda.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Сочи
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
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