Безумные эмоции Тедеско после третьего гола «Спартака» в дерби с «Локо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после третьего гола команды в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:0) от радости выскочил на поле. Немецкий специалист прыгал и размахивал руками. Для него это первая победа со «Спартаком».

Напомним, что дубль оформил Джордан Ларссон.