Безумные эмоции Тедеско после третьего гола «Спартака» в дерби с «Локо»
18:37
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после третьего гола команды в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:0) от радости выскочил на поле. Немецкий специалист прыгал и размахивал руками. Для него это первая победа со «Спартаком».
Напомним, что дубль оформил Джордан Ларссон.
? Джордан Ларссон оформляет дубль и устанавливает окончательный счёт встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоСпартакhttps://t.co/cR1YiELvLD— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019
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