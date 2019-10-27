РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Безумные эмоции Тедеско после третьего гола «Спартака» в дерби с «Локо»

18:37
Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско.
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после третьего гола команды в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:0) от радости выскочил на поле. Немецкий специалист прыгал и размахивал руками. Для него это первая победа со «Спартаком».

Напомним, что дубль оформил Джордан Ларссон.

Локомотив — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир