Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:28

Безбородов прокомментировал слова Алаева по поводу общения судей с прессой

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный арбитр Владислав Безбородов рассказал о том, готов ли общаться с прессой после матчей, на которых он будет работать.

25 ноября президент РПЛ Александр Алаев выступил за то, чтоб судьи после каждого матча давали комментарии.

«Готов ли я общаться с журналистами после матчей? Не могу ничего ответить по этому поводу, потому что у меня есть руководитель, который дает мне прямые указания по этому поводу», — приводит слова Безбородова «РБ Спорт».

Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Александр Алаев
Владислав Безбородов
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Боксер умер спустя год после глухого нокаута. Его не смогли спасти
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
Путин ответил опасающейся мобилизации младшего сына женщине
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Динамо» договорилось о продлении контракта с 18-летним полузащитником
Когда клубы из Крыма войдут в чемпионат России? РФС перейдет в Азию? С кем сыграет сборная? Интервью Алаева
Алаев: «В «Химках» задержки по зарплате? Нет сомнений, что все команды доиграют сезон до конца, несмотря на сложности»
РПЛ планирует опубликовать календарь на оставшуюся часть сезона до конца года
Алаев оценил уровень судейства в первой части сезона в РПЛ: «Хочется одинаковых трактовок»
Президент РПЛ Алаев назвал данные средней посещаемости матчей после введения Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев: «В «Химках» задержки по зарплате? Нет сомнений, что все команды доиграют сезон до конца, несмотря на сложности»

«Динамо» договорилось о продлении контракта с 18-летним полузащитником
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости