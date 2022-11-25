Безбородов прокомментировал слова Алаева по поводу общения судей с прессой
Главный арбитр Владислав Безбородов рассказал о том, готов ли общаться с прессой после матчей, на которых он будет работать.
25 ноября президент РПЛ Александр Алаев выступил за то, чтоб судьи после каждого матча давали комментарии.
«Готов ли я общаться с журналистами после матчей? Не могу ничего ответить по этому поводу, потому что у меня есть руководитель, который дает мне прямые указания по этому поводу», — приводит слова Безбородова «РБ Спорт».
Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.
Источник: РБ Спорт
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|36
|
3
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
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|29
|
5
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|5
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|29
|
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|
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|7
|4
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|
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|
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|5
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|
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|5
|4
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|
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|17
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|10
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|13
|
14
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|4
|10
|20-34
|13
|
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|17
|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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