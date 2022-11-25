Безбородов прокомментировал слова Алаева по поводу общения судей с прессой

Главный арбитр Владислав Безбородов рассказал о том, готов ли общаться с прессой после матчей, на которых он будет работать.

25 ноября президент РПЛ Александр Алаев выступил за то, чтоб судьи после каждого матча давали комментарии.

«Готов ли я общаться с журналистами после матчей? Не могу ничего ответить по этому поводу, потому что у меня есть руководитель, который дает мне прямые указания по этому поводу», — приводит слова Безбородова «РБ Спорт».

Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.