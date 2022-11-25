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Судейство

Сегодня, 19:35

Алаев: «Давайте сделаем так, чтобы судьи могли давать комментарии каждый матч»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Судья Виталий Мешков (слева) и Александр Соболев.
Фото «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что хочет улучшить в работе судей премьер-лиги.

— А мы можем сделать так, чтобы судьи могли давать комментарии?

— Наши судьи как дементоры — без лица. Но у меня предложение, с которым я готов выйти в РФС на ближайшем исполкоме. Давайте сделаем так, чтобы судьи могли давать комментарии каждый матч. Насколько я знаю, запретов на комментарии судей нет. Я не нашел такого пункта. Наверное, они получают какие-то инструкции. Я спросил у коллег из ФИФА и УЕФА, есть ли запреты. Они говорят, что нет. Есть общемировая практика по определенным причинам: эмоции, с горяча, еще не получена оценка. Можно понять причину, почему они не хотят давать комментарии. Но в целом, если мы все говорим, что мы хотим это сделать, точно не в первую очередь надо смотреть на ФИФА и УЕФА. Мы сейчас оказались в ситуации, где руки немного развязаны, и мы можем это сделать. Уверен, что судьи готовы. Почему судья не может также? Это улучшит их работу, на мой взгляд. Они для всех дементоры, но они — нормальные ребята.

— Вы сказали, что сейчас мы можем смотреть на ФИФА и УЕФА не в первую очередь в вопросе судей.

— Надо отталкиваться от себя. Есть документы, которые надо соблюдать. Даже публикация переговоры ВАР запрещены, но разрешены в качестве образования. Но РФС иногда публикует, чтобы образовывать публику. Можно же прочитать, что это запрет ФИФА, а можно покрутить и найти вариант, как реализовать.

Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
0
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Алаев оценил уровень судейства в первой части сезона в РПЛ: «Хочется одинаковых трактовок»

РПЛ планирует опубликовать календарь на оставшуюся часть сезона до конца года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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