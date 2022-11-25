Алаев: «Давайте сделаем так, чтобы судьи могли давать комментарии каждый матч»
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что хочет улучшить в работе судей премьер-лиги.
— А мы можем сделать так, чтобы судьи могли давать комментарии?
— Наши судьи как дементоры — без лица. Но у меня предложение, с которым я готов выйти в РФС на ближайшем исполкоме. Давайте сделаем так, чтобы судьи могли давать комментарии каждый матч. Насколько я знаю, запретов на комментарии судей нет. Я не нашел такого пункта. Наверное, они получают какие-то инструкции. Я спросил у коллег из ФИФА и УЕФА, есть ли запреты. Они говорят, что нет. Есть общемировая практика по определенным причинам: эмоции, с горяча, еще не получена оценка. Можно понять причину, почему они не хотят давать комментарии. Но в целом, если мы все говорим, что мы хотим это сделать, точно не в первую очередь надо смотреть на ФИФА и УЕФА. Мы сейчас оказались в ситуации, где руки немного развязаны, и мы можем это сделать. Уверен, что судьи готовы. Почему судья не может также? Это улучшит их работу, на мой взгляд. Они для всех дементоры, но они — нормальные ребята.
— Вы сказали, что сейчас мы можем смотреть на ФИФА и УЕФА не в первую очередь в вопросе судей.
— Надо отталкиваться от себя. Есть документы, которые надо соблюдать. Даже публикация переговоры ВАР запрещены, но разрешены в качестве образования. Но РФС иногда публикует, чтобы образовывать публику. Можно же прочитать, что это запрет ФИФА, а можно покрутить и найти вариант, как реализовать.
Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2