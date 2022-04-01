На 27-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Химки» арбитр Владислав Безбородов ошибочно не вынес предупреждение Илье Кухарчуку. Игрок подмосковной команды совершил безрассудный фол, очень резко пошел в единоборство с Солтмурадом Бакаевым и ударил его шипами в голеностоп.

Судья не применил желтую карточку, которая стала бы для Кухарчука четвертой в чемпионате — он пропустил бы следующий тур. Безбородову не помог его первый ассистент Роман Усачев, который находился рядом с местом единоборства.

Безбородов ошибочно не вынес предупреждение Кухарчуку в матче «Рубин» — «Химки». Скриншот трансляции.

Безбородов ошибочно не вынес предупреждение Кухарчуку в матче «Рубин» — «Химки». Скриншот трансляции.

Через девять минут Безбородов использовал принцип преимущества и правильно не вынес предупреждение полузащитнику «Химок» Бесарду Сабовичу.