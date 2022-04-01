Йоуни Хютия: «Надеюсь, однажды я вернусь в Россию»

Финский специалист Йоуни Хютия «РБ Спорту» прокомментировал свой уход с поста заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

Место Хютии занял Николай Иванов.

— Все так и есть, я официально ушел из РФС, — говорит Хютия. — Причины? Нет каких-то особенных причин, заставивших меня уйти. Подробности останутся между мной и РФС, но у меня нет абсолютно никаких жалоб. За время, что мы работали в России, нам удалось сделать много позитивных вещей. Сейчас я не хотел бы давать более детальных комментариев, но хотел бы поблагодарить за сотрудничество и интерес к моей персоне. Сложившаяся на данный момент ситуация — непростая, но большего я об этом не могу сказать. Я очень доволен опытом, полученным в России и надеюсь, что однажды смогу продолжить работу в вашей стране.

— То есть, вы готовы вернуться в Россию?

— Надеюсь на это.

Финн работал в РФС с октября прошлого года. Ранее Хютия несколько лет был председателем судейского комитета федерации футбола Финляндии. Сейчас Хютия вернулся на родину и пока используется в качестве инструктора УЕФА и ФИФА.