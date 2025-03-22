Sport Baza: Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Российский арбитр Владислав Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве, сообщает Sport Baza.

По сведениям источника, следователи из Самары выяснили схему, по которой российские судьи могли получать деньги. По версии следствия, арбитры брали деньги с представителей сразу двух команд, что означает, что он не оказывал влияние на результат, а занимался мошенничеством. Однако доказать факт передачи денег практически нереально.

Безбородов чаще других упоминается в материалах дела, однако следователи еще не вызвали его на допрос. Сам арбитр, по предварительной информации, находится в Петербурге.

8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС вынесла решение отстранить Безбородова от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Безбородову 52 года. Карьеру судьи он начал в 2001 году, а с 2007-го стал обслуживать матчи чемпионата России. В качестве главного арбитра на его счету 306 встреч в лиге.