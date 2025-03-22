Футбол
22 марта, 14:28

Sport Baza: Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Сергей Разин
корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Владислав Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве, сообщает Sport Baza.

По сведениям источника, следователи из Самары выяснили схему, по которой российские судьи могли получать деньги. По версии следствия, арбитры брали деньги с представителей сразу двух команд, что означает, что он не оказывал влияние на результат, а занимался мошенничеством. Однако доказать факт передачи денег практически нереально.

Безбородов чаще других упоминается в материалах дела, однако следователи еще не вызвали его на допрос. Сам арбитр, по предварительной информации, находится в Петербурге.

Владислав Безбородов.Судью Безбородова серьезно наказали — кто это сделал и за что?

8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС вынесла решение отстранить Безбородова от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Безбородову 52 года. Карьеру судьи он начал в 2001 году, а с 2007-го стал обслуживать матчи чемпионата России. В качестве главного арбитра на его счету 306 встреч в лиге.

Источник: Sport Baza
Владислав Безбородов
  • Спринт

    какой то очередно горе-спецурик Разин, даже не представляет, что нет в футболе якобы "главного арбитра" футбольного матча. Существует только, сугубо - судья матча.

    23.03.2025

  • Владимир Слепцов

    Тогда это открывает ящик Пандоры, можно тогда подыграть мяч ногой и потом рукой отбить куда подальше и вуаля. А что, правила есть правила.

    22.03.2025

  • Valery I

    товарищ давно "делал" результаты, вместо того чтобы судить

    22.03.2025

  • clyushnikoff

    беги за границу Безбородов, стал ты козлом отпущения, теперь всё на тебя повесят

    22.03.2025

  • Sandy45

    А что- "авторитетный" судья, почему не возглавить-то?

    22.03.2025

  • spartach77

    Ну чито Медведев, VAR у тебя хреновый, ты бы лучше следил за СВОИМИ судьями...

    22.03.2025

  • Nik

    а РФС под руководством дюкова и крышей мюллера?

    22.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Там все такие, снизу-доверху. Не поделился , наверно, с кем-то, вот и вся история)

    22.03.2025

  • kim-1965

    Когда-то он мне нравился, а потом возомнил о себе невесть что, и стал явно подсуживать.

    22.03.2025

  • richardford

    А ВАРосед Сухой кем может стать?

    22.03.2025

  • AZ

    Что, деньги взял, а результат не обеспечил? !Нехорошо))).

    22.03.2025

  • проверить всех на полиграфе-и все дела! там в судейском корпусе.... мошенник на мошеннике сидит и.... мошенником погоняет! я не....утверждаю,а просто предполагаю...

    22.03.2025

  • Просто прапор

    А вчера бывший арбитр Игорь Захаров пророчил Безбородову место главы судейского корпуса.......Вот это напророчил,так напророчил.

    22.03.2025

