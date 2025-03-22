Футбол
22 марта, 10:34

«Зенит» поздравил Дугласа Сантоса с днем рождения

Сергей Разин
корреспондент

Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравление защитника Дугласа Сантоса с днем рождения. Футболисту исполнился 31 год.

«22 марта свой день рождения отмечает капитан «Зенита». Уважаемый Дуглас! Мы благодарим Вас за трудолюбие, преданность и любовь к своему делу. Желаем провести в Петербурге еще много славных и победных лет!» — говорится в сообщении.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. В текущем сезоне защитник, который получил российское гражданство, провел 26 матчей и отметился 4 результативными передачами.

Дуглас Сантос
ФК Зенит
  • rac135

    Обычное бразильское, никому не нужное, кроме украинского национальста СЕМАКА, говно

    23.03.2025

  • vvi432

    Прекрасный и надежный футболист и как человек

    22.03.2025

  • vvi432

    Ну как вы облизывали наркоторговца ...

    22.03.2025

  • ONIKAN2013

    С днём рождения, капитан!

    22.03.2025

  • AnTaras

    Присоединяюсь:relaxed:?

    22.03.2025

