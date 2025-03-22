«Зенит» поздравил Дугласа Сантоса с днем рождения

Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравление защитника Дугласа Сантоса с днем рождения. Футболисту исполнился 31 год.

«22 марта свой день рождения отмечает капитан «Зенита». Уважаемый Дуглас! Мы благодарим Вас за трудолюбие, преданность и любовь к своему делу. Желаем провести в Петербурге еще много славных и победных лет!» — говорится в сообщении.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. В текущем сезоне защитник, который получил российское гражданство, провел 26 матчей и отметился 4 результативными передачами.