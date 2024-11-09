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Судейство

Сегодня, 13:27

Судью Безбородова серьезно наказали — кто это сделал и за что?

РФС отстранил арбитра Безбородова от судейства до конца сезона
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС вынесла решение отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Кто входит в комиссию и наказал таким образом арбитра? По данным «СЭ», в ее составе вчера заседали три человека — член судейского комитета РФС, инспектор Александр Гвардис, председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев и глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

За что наказан судья? Сегодня в официальной новости на сайте РФС указаны только две статьи дисциплинарного кодекса и арбитра. Без расшифровки и комментариев. Любопытно, что в опубликованной ранее версии этого документа (кодекса) одной из статей вообще нет, а другая касается опоздания на предматчевое совещание.

Очевидно, что Безбородов наказан не за это. В обновленном варианте кодекса статьи совсем другие. Только вот вопрос — почему этот вариант документа не опубликован на сайте РФС? Почему он не сделан доступным для футбольного сообщества?

С учетом всех обстоятельств было бы любопытно прочитать или услышать комментарий одного из членов дисциплинарной комиссии. Так, например, еженедельно делает председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц — дает пояснения относительно вердиктов КДК.

Было бы полезно увидеть новый вариант кодекса на сайте РФС. Как и множество других документов, касающихся организации судейства и работы судейских органов: стратегию развития, положение о судейском комитете, положение о департаменте судейства и инспектирования, положение о назначении судей, актуальное положение об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, положение о рейтинге и сам рейтинг и так далее. Тогда станет понятнее, как живет и работает судейский корпус и его руководители.

Владислав Безбородов. Хвалил себя и оскорблял Лапочкина. Безбородова отстранили от судейства до конца сезона

Футбол
РПЛ
РФС
Владислав Безбородов
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