Бериша покинул «Ахмат» после восьми с половиной лет в клубе

«Ахмат» объявил об уходе полузащитника Бернарда Бериши. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Футболист выступал за грозненскую команду с января 2017 года. Его соглашение с клубом было рассчитано до лета 2027-го.

«Бернард оставил яркий след в истории нашего клуба. Настоящий профессионал на поле, лидер, добрый и отзывчивый в жизни — таким запомнят полузащитника болельщики, для которых за эти годы Бернард стал любимцем и кумиром. Спасибо за игру, спасибо за братство и мужскую дружбу с каждым из нашего дружного коллектива. Удачи, Брат!» — говорится в заявлении «Ахмата».

В сезоне-2024/25 33-летний полузащитник провел за «Ахмат» 17 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав одну результативную передачу. Всего на его счету 28 забитых мячей и 23 голевые передачи в 199 играх за грозненскую команду.