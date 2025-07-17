Степашин считает, что у «Динамо» есть все шансы стать чемпионом России

Член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин оценил шансы бело-голубых стать чемпионами России в сезоне-2025/26.

«Мы в прошлом году могли стать [чемпионами], не хватило даже не половины, а четверти шага. Не донастроились», — приводит ТАСС слова Степашина.

В сезоне 2023/24 московская команда до последнего, 30-го тура боролась за золото РПЛ, но проиграла «Краснодару» и заняла третье место.

«Я и [Марцелу] Личке (бывшему главному тренеру «Динамо». — Прим. «СЭ») потом об этом говорил, надо было играть как последний бой. Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у «Динамо» есть все шансы [стать чемпионом]», — заявил Степашин.

В сезоне-2024/25 «Динамо» набрало 56 очков и заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последний раз московский клуб выигрывал чемпионат страны еще во времена СССР — в 1976 году.