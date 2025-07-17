Бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян рассказал о соперничестве за Пиняева с «Локомотивом»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о соперничестве с «Локомотивом» за полузащитника Александра Головина и форварда Сергея Пиняева.

— Селекционер «Локомотива» Олег Мусин планировал забрать к себе Головина еще с турнира в Крымске. Я опередил, — приводит слова Мовсесьяна Sport 24. — Но он сделал мне ответочку, не позволив очутиться в ЦСКА Сергею Пиняеву. Олег опередил меня буквально на три шага.

— Жду подробностей.

— Турнир на Песчанке. Вижу: какой-то саратовский мальчик невысокого роста всех возит. Первый шаг скаута: заметил игрока — открой заявку его команды. Из заявки выяснилось: Пиняева тренирует его отец и он на несколько лет младше [товарищей по команде]. Матч заканчивается. Я стою у поля, Мусин сидит на трибуне и рукой дотягивается до Максима Пиняева: «Обсудим вашего сына?» Я все это видел, как сейчас вижу вас. Сам-то следом тоже пригласил в ЦСКА. Но понимал: увидит условия «Локомотива» — и про нас забудет.

Поэтому в шутку сейчас говорю: возможно, Олег спас карьеру Пиняева. Правда, после смены в руководстве академии «Локомотива» Сергей перебрался в «Чертаново».

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 20-летнего форварда 8 миллионов евро.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.