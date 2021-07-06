Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Березуцкий заявил, что ЦСКА намеренно играл вторым номером против «Копенгагена»

11:34
Теги:

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему армейцы играли от обороны в товарищеском матче против «Копенгагена» (0:1).

«Как я уже говорил, нам совершенно не важен соперник. Можно сказать, что «Копенгаген» был сильнее, но для нас это не важно. Над чем работаем, так и играем. В следующих матчах начнем работать над прессингом, будем его использовать. Играли вторым номером? Это специально. Над чем работаем на тренировках, то и показываем в игре. Естественно, мы начали с обороны, поэтому и играем вторым номером. В следующих матчах будем стараться играть первым номером. Будет время пройти что-то новое в тактике», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Березуцкий.

ЦСКА проводит предсезонный сбор в Австрии. Следующий товарищеский матч красно-синие проведут 9 июля против «Адмиры».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=_dzs0INK1zg

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч полуфинала Евро-2020
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
«Монреаль» впервые в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» повел в счете
«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда!» Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы


  • Текстиль 1937

    Зачем огород городить?Первым номером,вторым номером?Прессинг,не прессинг?Играйте, как в детстве,каждый матч только на победу! И всё получится!

    06.07.2021