Березуцкий заявил, что ЦСКА намеренно играл вторым номером против «Копенгагена»
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему армейцы играли от обороны в товарищеском матче против «Копенгагена» (0:1).
«Как я уже говорил, нам совершенно не важен соперник. Можно сказать, что «Копенгаген» был сильнее, но для нас это не важно. Над чем работаем, так и играем. В следующих матчах начнем работать над прессингом, будем его использовать. Играли вторым номером? Это специально. Над чем работаем на тренировках, то и показываем в игре. Естественно, мы начали с обороны, поэтому и играем вторым номером. В следующих матчах будем стараться играть первым номером. Будет время пройти что-то новое в тактике», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Березуцкий.
ЦСКА проводит предсезонный сбор в Австрии. Следующий товарищеский матч красно-синие проведут 9 июля против «Адмиры».
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