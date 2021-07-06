«Крылья Советов» возьмут нападающего Онугху в аренду

Нападающий «Вайле» Герман Онугха находится на просмотре в «Крыльях Советов». Датский клуб намерен отдать 24-летнего форварда в аренду, сообщает Today.ng.

Поздравили Германа с Днём Рождения!!! pic.twitter.com/1lhvbLMp2h — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 6, 2021

В феврале 2021 года Герман был арендован клубом «Вайле» из датской суперлиги, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В составе «Вайле» Онугха провел 19 матчей, забил пять голов и записал на свой счет одну голевую передачу.