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«Крылья Советов» возьмут нападающего Онугху в аренду

11:28
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Нападающий «Вайле» Герман Онугха находится на просмотре в «Крыльях Советов». Датский клуб намерен отдать 24-летнего форварда в аренду, сообщает Today.ng.

В феврале 2021 года Герман был арендован клубом «Вайле» из датской суперлиги, который по окончании срока аренды выкупил его трансфер. В составе «Вайле» Онугха провел 19 матчей, забил пять голов и записал на свой счет одну голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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