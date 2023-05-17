Березовский: «Зенит» держит свой уровень за счет бразильских легионеров, но и он вряд ли прогрессирует»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский считает, что из-за отсутствия серьезной конкуренции в чемпионате России петербургская команда не прогрессирует.

«Зенит» пока что держит свой уровень, в основном за счет бразильских легионеров. Но и он вряд ли прогрессирует, поскольку соперничество не очень серьезное — уже обеспечили себе очередное чемпионство. Наверное, могли и еще раньше это сделать, просто потому, что значительно выше всех уровнем. Многие игры у них практически проходные. Они явные фавориты и часто выигрывают, не прилагая 100 процентов усилий. Если бразильцы разъедутся, гегемонии конец? Шансы других команд увеличатся. Но общий уровень чемпионата еще больше просядет, это логично», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

После победы над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2) «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Это пятая победа подряд сине-бело-голубых в РПЛ. После игры с «Краснодаром» в рамках 27-го тура (2:2) футболистам петербургского клуба вручили кубок и медали.