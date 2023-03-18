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18 марта, 22:53

Белоус — о Мелкадзе: «Игроки, показывающие неприличные жесты судье, не соответствуют уровню РПЛ»

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Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Факела» (0:3) в матче 20-го тура РПЛ и высказался о поведении форварда Георгия Мелкадзе.

«Как сказал классик: «Чтобы сделать хорошую команду, нужно время и деньги», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт». — Бердыев пришел в конце года. Да, он провел сборы, но надо иметь ввиду, что у команды не было усиления. Думаю, Бердыеву надо было посмотреть, на что способны футболисты «Сочи». Время показывает, что «Сочи» — одна из самых возрастных команд. Летом нужны перемены. Курбан Бекиевич очень интересный тренер и менеджер в одном лице. Такие игроки, как Мелкадзе, которые показывают неприличные жесты в адрес судьи, не соответствует уровню РПЛ».

На 80-й и 81-й минутах матча «Факел» — «Сочи» Мелкадзе сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решение судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.

«Сочи» с 28 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» — 14-й с 17 очками.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:0
Сочи
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-sochi-nuzhny-peremeny-letom-melkadze-voobshhe-ne-sootvetstvuet-urovnyu-rpl/
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Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Юрий Белоус
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2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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 16
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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