Белоус — о Мелкадзе: «Игроки, показывающие неприличные жесты судье, не соответствуют уровню РПЛ»

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Факела» (0:3) в матче 20-го тура РПЛ и высказался о поведении форварда Георгия Мелкадзе.

«Как сказал классик: «Чтобы сделать хорошую команду, нужно время и деньги», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт». — Бердыев пришел в конце года. Да, он провел сборы, но надо иметь ввиду, что у команды не было усиления. Думаю, Бердыеву надо было посмотреть, на что способны футболисты «Сочи». Время показывает, что «Сочи» — одна из самых возрастных команд. Летом нужны перемены. Курбан Бекиевич очень интересный тренер и менеджер в одном лице. Такие игроки, как Мелкадзе, которые показывают неприличные жесты в адрес судьи, не соответствует уровню РПЛ».

На 80-й и 81-й минутах матча «Факел» — «Сочи» Мелкадзе сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решение судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.

«Сочи» с 28 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» — 14-й с 17 очками.