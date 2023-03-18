Нагорных: «Сегодня «Локомотив» представляет серьезную угрозу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился эмоциями от победы железнодорожников над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Как вам игра?

— То, за что мы любим игру. То, за что мы любим футбол. Я поздравил команду с мужской волевой победой. Два разных тайма. Не все еще получается в связках, расстановке на игру. «Локомотив» представляет сегодня серьезную угрозу, — передает слова Нагорных корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева.

— Сегодня «Локомотив» провел первый домашний матч с Fan ID. Как оцениваете количество болельщиков?

— Приходите на стадион и поддерживайте нашу команду. Наша поддержка нужна нам на стадионе. Я благодарен тем болельщикам, которые кричали: «Вперед, «Локо» и поддерживали нас. Приходите к нам на стадион. Игры, которые мы видели сегодня, стоят того, чтобы их смотрели на стадионе. У нас сегодня не было пустых стадионов. Хочу сказать спасибо тем трем тысячам болельщикам на трибунах, которые пришли на нашу игру.

— Как бы вы охарактеризовали сегодняшний матч?

— Это драма! Драму надо видеть вживую. У нас замечательные болельщики. Приходите к нам на стадионы!

— Герман Ткаченко заявил, что Поляцкий является одним из творцов нынешних успехов в клубе.

— Не читал данное интервью. Но могу сказать, что Поляцкин не работает в клубе.

— Герман Ткаченко ошибся?

— Футбол — такое явление, о котором все говорят. Вот как на сегодняшний матч мог повлиять Поляцкин?

— Говорили, что рассмотрите уход Бека-Бека в «Ниццу». Сколько французский клуб заплатил, какова сумма трансфера?

— Не готов сейчас об этом говорить. Мы отдельно предоставим информацию.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка). «Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.