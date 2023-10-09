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Сегодня, 18:00

Белоус — о Карпине: «Поражение в Краснодаре — тренерское, однозначно!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Ростова» от «Краснодара» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

— За счет чего «Краснодар» перевернул игру?

— У Ивича отличная команда. Сбалансированная, волевая. Не просто группа ярких футболистов, а сплоченный коллектив. Это чувствуется. Когда в начале второго тайма забил Сперцян, я уже не сомневался: «Краснодар» не проиграет. А в итоге даже вырвал победу в компенсированное время.

В Telegram после матча развернулась дискуссия: 3:2 — это банальный фарт или чемпионский характер? Вы как думаете?

— О чемпионском характере говорить пока рано. Все-таки «Краснодар» еще ничего не выиграл. А голы в ворота «Ростова»... Если со вторым действительно повезло, мяч срикошетил от Комличенко, то Сперцян и Кордоба забили мастерски. Плюс удачу надо заслужить. В том числе создавая моменты. С этим у «Краснодара» проблем нет.

— Карпин считает, что «Ростов» пропустил дебильные голы.

— Ну, так можно сказать и про первый гол в ворота «Краснодара». Когда на ровном месте ошибся Сафонов. Применительно к «Ростову» я бы говорил о другом. Почему команда наступает на одни и те же грабли?! Если в трех последних матчах из четырех ведешь с разницей в два мяча и не в состоянии удержать победный счет, возникают вопросы к тренеру.

— В чем конкретно Карпин недоработал?

— Не будем возвращаться к предыдущим матчам. А поражение в Краснодаре — тренерское, однозначно! Физически-то ростовчане готовы неплохо. Не проседают, бьются до последних минут. А вот концентрации не хватает. Вдобавок замены не помогают сохранить преимущество. В этом туре они игру «Ростова», мягко говоря, не усилили, — сказал Белоус «СЭ».

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Валерий Карпин
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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