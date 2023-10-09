Белоус: «От «Сочи» осталось одно название»
Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал неудачи «Сочи».
— «Сочи» выглядит безнадежно?
— Да. Ни игры, ни результата. Меня совершенно не удивляет, что команда осела на последнем месте. Три тренера за календарный год — перебор. Началось все с увольнения Бердыева. Мы, кстати, встречались в декабре 2022-го. У него были большие планы и огромное желание развивать футбол в этом городе. И вдруг через пять туров Курбана Бекиевича убирают...
— Странное решение?
— Конечно! Раз уж приглашаешь такую глыбу, надо доверять, запастись терпением. Вот сейчас Бердыев с махачкалинским «Динамо» стремится в РПЛ. Сочинцы, наоборот, медленно идут ко дну. Если вылетят, а Курбан Бекиевич со своим новым клубом выйдет в премьер-лигу, это будет высшая справедливость.
— Любопытная мысль.
— Вы поймите, успехи или провалы клуба — это не только тренерская история. Еще и менеджерская. Всего полтора года назад мы восхищались командой, которая показывала классный футбол и заслуженно завоевала серебряные медали. Сегодня от нее осталось одно название. Жаль.
— Иными словами, в провале «Сочи» виноват менеджмент?
— В большей степени. У людей нет четкого понимания, куда двигаться дальше. Отсюда сомнительные трансферы и тренерская чехарда после ухода Федотова. Гаранин, Бердыев, Хохлов... Месяц назад назначили Точилина, но при таких результатах и он долго не продержится, — сказал Белоус «СЭ».
«Сочи» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1