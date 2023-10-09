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Сегодня, 18:15

Белоус: «От «Сочи» осталось одно название»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал неудачи «Сочи».

— «Сочи» выглядит безнадежно?

— Да. Ни игры, ни результата. Меня совершенно не удивляет, что команда осела на последнем месте. Три тренера за календарный год — перебор. Началось все с увольнения Бердыева. Мы, кстати, встречались в декабре 2022-го. У него были большие планы и огромное желание развивать футбол в этом городе. И вдруг через пять туров Курбана Бекиевича убирают...

— Странное решение?

— Конечно! Раз уж приглашаешь такую глыбу, надо доверять, запастись терпением. Вот сейчас Бердыев с махачкалинским «Динамо» стремится в РПЛ. Сочинцы, наоборот, медленно идут ко дну. Если вылетят, а Курбан Бекиевич со своим новым клубом выйдет в премьер-лигу, это будет высшая справедливость.

— Любопытная мысль.

— Вы поймите, успехи или провалы клуба — это не только тренерская история. Еще и менеджерская. Всего полтора года назад мы восхищались командой, которая показывала классный футбол и заслуженно завоевала серебряные медали. Сегодня от нее осталось одно название. Жаль.

— Иными словами, в провале «Сочи» виноват менеджмент?

— В большей степени. У людей нет четкого понимания, куда двигаться дальше. Отсюда сомнительные трансферы и тренерская чехарда после ухода Федотова. Гаранин, Бердыев, Хохлов... Месяц назад назначили Точилина, но при таких результатах и он долго не продержится, — сказал Белоус «СЭ».

«Сочи» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Сочи
Юрий Белоус
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Личка: «Русские выпивают больше алкоголя, чем чехи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

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 9 1 1
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