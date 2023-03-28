Белоруков рассказал, как игроки «Зенита» в самолете ждали Петржелу и Быстрова из казино

Бывший защитник «Зенита» Дмитрий Белоруков рассказал о сборах в команде, когда ее тренировал Властимил Петржела.

«Я проходил сборы с Петржелой. До сих пор точно могу сказать, что это были очень тяжелые дни. Таких нагрузок я нигде не встречал.Когда уже улетали, команда собралась в аэропорту. Все чуть ли не в самолёте. Но нет Петржелы и вроде бы Быстрова. Ждем, но никто не приходит. В итоге выяснилось, что они засиделись в казино. Но в последний момент они все же успели. Петржела любил казино. Это не секрет», — сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Чешский специалист возглавлял «Зенит» с 2002 по 2006 годы. Под его руководством петербуржцы выиграли серебряные медали в сезоне-2003.