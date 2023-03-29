Защитник «Краснодара» Алонсо вернется в Россию 29 марта

Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, сообщил о том, что его клиент сегодня вернется в Россию из расположения сборной Парагвая.

«Сегодня Хуниор вернется в Россию. Он отлично себя чувствует», — приводит слова Серрати Sport24.

Алонсо в конце 2022 года вернулся в «Краснодар» после аренды в «Атлетико Минейро». 28 марта он принял участие в товарищеском матче против Чили (2:3).

В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл за «быков» 6 матчей и забил один гол.