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Бельгийский журналист оценил сумму трансфера Бонгонда: «Смелый шаг для «Спартака» — заплатить такую цену»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press

Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай прокомментировал «СЭ» новость о том, что президент «Кадиса» Мануэль Вискаино подтвердил переход форварда Тео Бонгонда в «Спартак».

2 июля сообщалось, что красно-белые заплатят за 27-летнего конголезца бельгийского происхождения 10 миллионов евро.

«На мой взгляд, 10 миллионов евро — это не такая уж и преувеличенная плата за трансфер. Бонгонда всего 27 лет, в свои лучшие годы он — игрок сборной Конго. Техничный футболист, регулярно забивает голы. Конечно, с правилами ФИФА, которые позволяют игрокам из Российской премьер-лиги приостанавливать контракт, для «Спартака» — смелый шаг заплатить такую цену. Однако Бонгонда был ключевым игроком в выживании «Кадиса» в ла лиге. Испанский клуб купил его за 3 миллиона евро, и, чтобы его отпустить, команде нужно вернуть свои деньги с выгодой», — сказал Гердай «СЭ».

Журналист отметил, что Бонгонда способен на нестандартные решения в карьере, поэтому его переход в «Спартак» неудивителен.

«Он не стесняется делать неожиданные ходы в карьере. И хотя некоторые иностранные игроки покинули РПЛ по правилам ФИФА, в Россию все равно едут другие. Так что уровень футбола остается довольно хорошим, я думаю. Тренер «Спартака» — испанец, может быть, получил информацию от Кофрие и Николсона. Игра в России — не помеха для того, чтобы остаться в сборной. Бонгонда — качественный игрок, а за таких всегда платишь немного больше. Если он адаптируется, то принесет пользу», — сказал Гердай «СЭ».

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Контракт футболиста с испанской командой действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Тео Бонгонда. Он отказывал «Ман Сити» и приходил к журналистам с сигарой. «Спартак» переманивает Бонгонду из Испании

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